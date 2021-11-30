Касильяс: «С каждым годом всё сложнее верить в «Золотой мяч»

Легенда сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».
«С каждым годом все сложнее верить в эту награду. Месси входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю, это неоспоримый факт. Однако пора научиться составлять список лучших игроков по итогам года», - гласит сообщение испанца в твиттер-аккаунте.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз. В голосовании аргентинский нападающий опередил поляка Роберта Левандовски, которого многие считали фаворитом в этом году, на 33 очка.
Бенз один тащил сборную Франции на себе? И Реал тоже?
Футбольная общественность это ты и ещё тысяча-другая хейтеров Месси? Так начхать, уж извини.
Важных матчей у Месси полста минимум в каждом сезоне. А у Димы или Пети с Машей с периодичностью Нового года.
А про то, что не выиграл ничего - это сильно. Расскажи это руководству Барселоны. Не одного матча нигде. Ди Мария вот выиграл. Один, с самого отборочного турнира. Выходил и делал всех.))) Блин, ну до чего вы все безумные.)))