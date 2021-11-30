Касильяс: «С каждым годом всё сложнее верить в «Золотой мяч»

Легенда сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«С каждым годом все сложнее верить в эту награду. Месси входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю, это неоспоримый факт. Однако пора научиться составлять список лучших игроков по итогам года», - гласит сообщение испанца в твиттер-аккаунте.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз. В голосовании аргентинский нападающий опередил поляка Роберта Левандовски, которого многие считали фаворитом в этом году, на 33 очка.