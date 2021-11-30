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Чемпионат Франции. 1 лига

Касильяс: «С каждым годом всё сложнее верить в «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 10:23 Комментировать (9)

Легенда сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«С каждым годом все сложнее верить в эту награду. Месси входит в топ-5 лучших футболистов за всю историю, это неоспоримый факт. Однако пора научиться составлять список лучших игроков по итогам года», - гласит сообщение испанца в твиттер-аккаунте.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз. В голосовании аргентинский нападающий опередил поляка Роберта Левандовски, которого многие считали фаворитом в этом году, на 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Икер Касильяс
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:50
Походу у Икера не только проблемы с сердцем, но и с головой.... Надо ему провериться... Хе-хе-хе...
779
30 Ноября 2021 в 10:43
Вот Бензема дадут и сразу легко поверится в ЗМ.)))
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:17
Ну а гному-то за что подарили, сможешь объяснить загадку? Бенз, кстати, и в сборной и в клубе сыграл не меньшую роль.
779
30 Ноября 2021 в 11:21
За гениальный футбол.)))
Бенз один тащил сборную Франции на себе? И Реал тоже?
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:25
Не, это вопрос личных предпочтений, что и кого считать гениальным или нет. ЗМ за что конкретно? Футбольная общественность не может этого понять. Гномик что ли один тащил, что за чушь. Даже в латинском междусобойчике сколько победных голов забил инапланитянен? И в самом важном матче Дима затащил, гномик не при делах. Так за что?
779
30 Ноября 2021 в 11:29
Конечно личных предпочтений, а не общественных.)))
Футбольная общественность это ты и ещё тысяча-другая хейтеров Месси? Так начхать, уж извини.
Важных матчей у Месси полста минимум в каждом сезоне. А у Димы или Пети с Машей с периодичностью Нового года.
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:39
Да, ваших лчных гномодрочерских предпочтений и ещё 17-ти таких же. Футбольная общественность - это адекватное большинство, которое в полнейшем шоке от очередного идиотизма фаперского меньшинства. Не надо про каждый сезон чесать да расхваливать несуществующее. В этом сезоне Месси не выиграл ни одного значимого турнира, как и в прошлом впрочем и даже КА принёс не он, а Ди Мария, хоть этот турнир и нельзя назвать значимым.
779
30 Ноября 2021 в 11:45
Ты про большинство то поосторожнее. Большинство уже проголосовало. Вчера.
А про то, что не выиграл ничего - это сильно. Расскажи это руководству Барселоны. Не одного матча нигде. Ди Мария вот выиграл. Один, с самого отборочного турнира. Выходил и делал всех.))) Блин, ну до чего вы все безумные.)))
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 12:05
Большинство гномофаперов да, проголосовало, а вот футбольное большинство в полном шоке. Но вы ж, гномодрочеры, разве когда-нибудь это признаете. При чём здесь матчи, дурилка, не передёргивай, а то смотрю увлёкся прям. ДиМа выиграл бой, который выиграл всю войну. А вот карлик везде обосрамшись.
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