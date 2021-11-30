Теперь у Лионеля Месси семь «Золотых мячей» на полке. После завоевания очередной престижной награды звёздный нападающий «ПСЖ» сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Хотя я всегда ставил на первое место интересы команды, я не могу скрыть радости от завоевания ещё одного «Золотого мяча», - такими словами начал Месси свою подпись к фотографии с наградой.

Месси поблагодарил игроков сборной Аргентины, «Барселоны» и «ПСЖ», а также сказал спасибо семье, друзьям и всем тем, кто его поддерживает.

Напомним, что по итогам опроса за «Золотой мяч» Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски.