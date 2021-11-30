Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 576 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси высказался после завоевания седьмого «Золотого мяча» фото

30 Ноября 2021 • 09:54 Комментировать (3)

Теперь у Лионеля Месси семь «Золотых мячей» на полке. После завоевания очередной престижной награды звёздный нападающий «ПСЖ» сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Хотя я всегда ставил на первое место интересы команды, я не могу скрыть радости от завоевания ещё одного «Золотого мяча», - такими словами начал Месси свою подпись к фотографии с наградой.

Месси поблагодарил игроков сборной Аргентины, «Барселоны» и «ПСЖ», а также сказал спасибо семье, друзьям и всем тем, кто его поддерживает.

Напомним, что по итогам опроса за «Золотой мяч» Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
779
30 Ноября 2021 в 10:48
Ты столько сделал для Барсы и сборной, что говорить об этом ещё раз не особо нужно. Эти две команды почти два десятилетия имели в составе 15 игроков вместо 11.
Overkill666
30 Ноября 2021 в 10:21
в этом году все довольно спорно... а вот отказ вручать ЗМ, когда Левандовский был на голову сильнее конкурентов - это, действительно, зашквар зашкварный... я бы понял, если бы все по домам сидели, но ведь играли, а сезон был сложнейшим. не знаю, смогут ли France Football реабилитировать эту премию в будущем, когда пройдет окончательно эпоха месси-криро
Snk6565
30 Ноября 2021 в 10:17
Кроме собственного эго, ничего ты никогда ты не ставил во главу угла...ЧЕ выиграла команда Италии, а КА выиграл ты...с остальным так же...хватит лицемерить
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
11:57 · Франция. Лига 1
​Газзаев считает, что Месси заслужил «Золотой мяч» 2
11:33 · Франция. Лига 1
Президент федерации футбола Польши заступился за Месси 1
10:31 · Франция. Лига 1
Пеле - о «Золотом мяче» Месси: «Справедливое признание заслуг невероятного футболиста» 11
10:23 · Франция. Лига 1
Касильяс: «С каждым годом всё сложнее верить в «Золотой мяч» 9
09:54 · Франция. Лига 1
​Месси высказался после завоевания седьмого «Золотого мяча» 3 фото
09:32 · Англия. Премьер-лига
Названа очередная трансферная цель «Ньюкасла»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» - о «Золотом мяче»: «Месси сам понимает, что не был лучшим» 2
08:49 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» отреагировали на информацию о назначении Зидана
08:43 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Золотой мяч» начали вручать не за игру, а за популярность
08:32 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Месси - лучший, никаких сомнений»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Линекер - о «Золотом мяче» Месси: «Великолепная семёрка» 3
08:19 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» - о седьмом «Золотом мяче» Месси: «Лионель творит историю»
08:12 · Франция. Лига 1
«Не понимаю этот мир»: Маттеус высказался о решении вручить Месси «Золотой мяч» 2
08:12 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о возможном уходе Доннаруммы
29 Ноября
18:39 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» назвал сроки отсутствия Неймара
Все новости
Рекомендуем