Месси объяснил, за счёт чего выиграл седьмой «Золотой мяч»

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о получении очередного «Золотого мяча».
«У меня был хороший сезон в «Барселоне», хоть мы и не добились значимых побед в турнирах. Команда до конца сражалась за золото в Ла Лиге. Нам удалось выиграть Кубок страны.
Думаю, триумф на Копа Америка повлиял на итог голосования. Для меня огромная честь стать первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч», - цитирует аргентинца RMC Sport.
Напомним, что Месси в седьмой раз стал обладателем престижной индивидуальной награды. Он опередил своего главного конкурента – Роберта Левандовски – на 33 балла.
Что сан повис на нем, как плащ гиганта
На вороватом карлике. © «Макбет»
За 50 млн
Не надо барсе такого счастья за такие деньги
Надо такое счастье, очень надо.
8-ой зм уже предопределен