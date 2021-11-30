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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси объяснил, за счёт чего выиграл седьмой «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 09:24 Комментировать (9)

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о получении очередного «Золотого мяча».

«У меня был хороший сезон в «Барселоне», хоть мы и не добились значимых побед в турнирах. Команда до конца сражалась за золото в Ла Лиге. Нам удалось выиграть Кубок страны.

Думаю, триумф на Копа Америка повлиял на итог голосования. Для меня огромная честь стать первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч», - цитирует аргентинца RMC Sport.

Напомним, что Месси в седьмой раз стал обладателем престижной индивидуальной награды. Он опередил своего главного конкурента – Роберта Левандовски – на 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:57
Гелевый : Надо срочно менять гражданство.... На южноамериканское.... Португалия отстой.... Хе-хе-хе...
Sergo
30 Ноября 2021 в 11:58
Чувствует он ныне,
Что сан повис на нем, как плащ гиганта
На вороватом карлике. © «Макбет»
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:13
Такое себе объяснение, только для гномофаперов сгодится. «У меня был хороший сезон в «Барселоне» - это шутка такая? Бразило-аргентинский междусобойчик тоже уже превратился в середнячковый турнирчик нескольких середнячковых сборных. Видимо за Кубок Испании теперь дарят золотые мячи. Следующий ЗМ будет за Кубок Франции.
779
30 Ноября 2021 в 10:31
Барсу тянул при практически полном отсутствии атаки. Вернуть бы Лео.
Skywoker
30 Ноября 2021 в 11:10
Та не тянул.. в прошлом году так ..- подтягивал
За 50 млн
Не надо барсе такого счастья за такие деньги
779
30 Ноября 2021 в 11:25
Ну да, не так как в прошлые года. Но то, как было бы, если б не "подтягивал" очень наглядно видно в этом сезоне.
Надо такое счастье, очень надо.
Id152079006
30 Ноября 2021 в 10:00
Скромности карлику не занимать :)))
Skywoker
30 Ноября 2021 в 09:37
А в этом году возьмёт кубок Франции
8-ой зм уже предопределен
Zenituwka
30 Ноября 2021 в 10:10
А через год несколько раз выйдет на поле и получит 9))
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