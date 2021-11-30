Месси объяснил, за счёт чего выиграл седьмой «Золотой мяч»

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о получении очередного «Золотого мяча».

«У меня был хороший сезон в «Барселоне», хоть мы и не добились значимых побед в турнирах. Команда до конца сражалась за золото в Ла Лиге. Нам удалось выиграть Кубок страны.

Думаю, триумф на Копа Америка повлиял на итог голосования. Для меня огромная честь стать первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч», - цитирует аргентинца RMC Sport.

Напомним, что Месси в седьмой раз стал обладателем престижной индивидуальной награды. Он опередил своего главного конкурента – Роберта Левандовски – на 33 балла.