Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 569 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» отреагировали на информацию о назначении Зидана

30 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать

Французский «ПСЖ» не вел переговоров с экс-тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Об этом рассказал президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи.

«Нас пока устраивает работа Маурисио Почеттино. Все эти слухи являются фейком. «ПСЖ» не вел переговоров с Зинедином», - приводятся слова президента клуба в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан провел переговоры с французским клубом и договорился о подписании трудового договора.

Последним его местом работы был «Реал». Вместе со «сливочными» Зизу трижды становился триумфатором Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
11:57 · Франция. Лига 1
​Газзаев считает, что Месси заслужил «Золотой мяч» 2
11:33 · Франция. Лига 1
Президент федерации футбола Польши заступился за Месси 1
10:31 · Франция. Лига 1
Пеле - о «Золотом мяче» Месси: «Справедливое признание заслуг невероятного футболиста» 11
10:23 · Франция. Лига 1
Касильяс: «С каждым годом всё сложнее верить в «Золотой мяч» 9
09:54 · Франция. Лига 1
​Месси высказался после завоевания седьмого «Золотого мяча» 3 фото
09:32 · Англия. Премьер-лига
Названа очередная трансферная цель «Ньюкасла»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» - о «Золотом мяче»: «Месси сам понимает, что не был лучшим» 2
08:49 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» отреагировали на информацию о назначении Зидана
08:43 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Золотой мяч» начали вручать не за игру, а за популярность
08:32 · Испания. Ла Лига
Пуйоль: «Месси - лучший, никаких сомнений»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Линекер - о «Золотом мяче» Месси: «Великолепная семёрка» 3
08:19 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» - о седьмом «Золотом мяче» Месси: «Лионель творит историю»
08:12 · Франция. Лига 1
«Не понимаю этот мир»: Маттеус высказался о решении вручить Месси «Золотой мяч» 2
08:12 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о возможном уходе Доннаруммы
29 Ноября
18:39 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» назвал сроки отсутствия Неймара
Все новости
Рекомендуем