В «ПСЖ» отреагировали на информацию о назначении Зидана

Французский «ПСЖ» не вел переговоров с экс-тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Об этом рассказал президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи.

«Нас пока устраивает работа Маурисио Почеттино. Все эти слухи являются фейком. «ПСЖ» не вел переговоров с Зинедином», - приводятся слова президента клуба в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан провел переговоры с французским клубом и договорился о подписании трудового договора.

Последним его местом работы был «Реал». Вместе со «сливочными» Зизу трижды становился триумфатором Лиги чемпионов.