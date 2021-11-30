«Не понимаю этот мир»: Маттеус высказался о решении вручить Месси «Золотой мяч»

Легендарный немецкий защитник Лотар Маттеус, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию», остался недоволен, что «Золотой мяч» вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси. Экс-футболист считает, что Роберт Левандовски больше заслужил эту награду.

«После такого я не понимаю этот мир. Уважительно отношусь к Лионелю, однако Левандовски больше заслужил эту награду. Ему не дали «Золотой мяч» в прошлом году, но со всеми титулами и достижениями, он уже непревзойденный игрок. Даже Криштиану Роналду не отличался такой стабильностью, как Роберт. Непостижимо, что ему не вручили награду», - приводит слова Лотара Sky Deutschland.

Напомним, что этот «Золотой мяч» стал седьмым в копилке 34-летнего аргентинца.