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Чемпионат Франции. 1 лига

«Не понимаю этот мир»: Маттеус высказался о решении вручить Месси «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 08:12 Комментировать (2)

Легендарный немецкий защитник Лотар Маттеус, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию», остался недоволен, что «Золотой мяч» вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси. Экс-футболист считает, что Роберт Левандовски больше заслужил эту награду.

«После такого я не понимаю этот мир. Уважительно отношусь к Лионелю, однако Левандовски больше заслужил эту награду. Ему не дали «Золотой мяч» в прошлом году, но со всеми титулами и достижениями, он уже непревзойденный игрок. Даже Криштиану Роналду не отличался такой стабильностью, как Роберт. Непостижимо, что ему не вручили награду», - приводит слова Лотара Sky Deutschland.

Напомним, что этот «Золотой мяч» стал седьмым в копилке 34-летнего аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лотар Маттеус
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SpaM
30 Ноября 2021 в 09:13
Не ты один, Лотар. Не ты один.
BESTJuventus21
30 Ноября 2021 в 08:19
Никто этого не понимает. В футболе сейчас заправляет преступная шайка, которая и вершит судьбы.
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