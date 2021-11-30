​Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о возможном уходе Доннаруммы

После триумфального Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента перебрался из «Милана» в «ПСЖ». Впрочем, итальянский вратарь не стал твёрдым номером один во французском гранде. В средине ноября Доннарумма признавался, что ситуация его беспокоит, и стали появляться слухи о желании игрока сменить клубную прописку.

Впрочем, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опроверг слухи о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из клуба.

«Доннарумма – экстраординарный человек, он внесёт свой вклад в успехи «ПСЖ» в ближайшие сезоны», - слова Аль-Хелаифи приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Фабрицио Романо.