Серхио Рамос: «Месси - фаворит на «Золотой мяч»

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий во Франции за столичный «ПСЖ», поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году. Опытный футболист сделал ставку на своего одноклубника Лионеля Месси.

«Месси – фаворит. Я всегда буду поддерживать своих одноклубников. Желаю ему удачи.

Лионель – важный футболист в построениях «ПСЖ». Играть с ним – привилегия», - цитирует испанского защитника Football-Espana.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 29 ноября. Текстовая онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на Liveresult.ru.

Источник раскрыл имя обладателя «Золотого мяча»