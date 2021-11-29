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Чемпионат Франции. 1 лига

Серхио Рамос: «Месси - фаворит на «Золотой мяч»

29 Ноября 2021 • 13:39 Комментировать (1)

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий во Франции за столичный «ПСЖ», поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году. Опытный футболист сделал ставку на своего одноклубника Лионеля Месси.

«Месси – фаворит. Я всегда буду поддерживать своих одноклубников. Желаю ему удачи.

Лионель – важный футболист в построениях «ПСЖ». Играть с ним – привилегия», - цитирует испанского защитника Football-Espana.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 29 ноября. Текстовая онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на Liveresult.ru.

Источник раскрыл имя обладателя «Золотого мяча»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Ноября 2021 в 13:47
Гелевый: Рамос, а как же я?..... Встречу - убью.... Хе-хе-хе...
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