Месси рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Шестикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в разговоре с журналистом Bild am Sonntag назвал свой топ-3 в борьбе за престижную индивидуальную награду в этом году.

Первое место в рейтинге 34-летнего аргентинца занял его одноклубник Неймар. Второе место Месси отдал нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовски. Тройку замкнул еще один партнер Лионеля по «ПСЖ» - форвард Килиан Мбаппе.

Отметим, что Месси также входит в число претендентов на награду и считается одним из главных фаворитов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 29 ноября, в Париже.