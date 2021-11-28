«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»; «Ренн», «Реймс» и «Брест» победили

«Монако» и «Страсбург» провели абсолютно равный матч в 15-м туре Лиги 1 и забили по одному голу с пенальти на стыке таймов. Александр Головин провел на поле все 90 минут.
В других матчах по три очка набрали «Ренн», «Реймс» и «Брест».
Протокол игры
|75' Лаборд Гаэтан (0:1)
|78' Докю Жереми (0:2)
Нарди Поль • Силва Игор • Мендес Убулан 82' ( Сумано Самбу ( 82') • Лапорт Жульен • Петро Лео • Лорик Самуэль • Ле Фе Энцо 64' ( Буасгар Кентен ( 64') • Абергель Лоран • Монкондю Томас 82' ( Ле Бри Тео ( 82') • Грбич Адриан 64' ( Моффи Теремас ( 64') • Лорьенте Арман 64' ( Уттара Данго ( 64')
Запасные: Дрейер Маттье • Муазан Баптист • Фонтен Тома • Моуйоколо Лорис • Бартуш Тедди • Бурле Редван
Гомис Альфред • Траоре Амари 85' ( Мелинг Биргер ( 85') • Баде Луак • Агер Наиф • Трюффер Адриен • Буриго Бенжамен 73' ( Гирасси Серу ( 73') • Майер Ловро 32' 68' ( Сантамария Батист ( 68') • Мартин Йонас • Сулемана Камалдин 69' ( Докю Жереми ( 69' ) • 83'Лаборд Гаэтан • Терье Мартен 85' ( Ассиньон Лоренс ( 85')
Запасные: Тэт Флавьен • Омари Вармед • Угочукву Лесли • Сален Ромен
28 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|(1:0) Бен-Йеддер Виссам 45'
|48' Ажорк Людовик (1:1)
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • Марипан Гильермо • Кайо Энрике 60' ( Боаду Мирон ( 60') • Фофана Юссуф 47' 70' ( Желсон Мартиньш ( 70') • Лукас Жан 53' ( Чуамени Орельен ( 53') • Головин Александр • Фолланд Кевин • 68'Диоп Софьян 60' ( Якобс Исмаил ( 60') • Бен-Йеддер Виссам 70' ( Матазо Элио ( 70')
Запасные: Маецки Радослав • Матсима Крислен • Сидибе Джибриль • Лемаршаль Феликс
Селс Матц • Гильберт Фредерик • Перрен Люка • Ньямси Жерзино • Джику Александр • Каси Антони • Томассон Адриен • Сиссоко Ибраима 16' 87' ( Льенар Димитри ( 87') • Беллегард Жан-Рикнер • Диалло Хабиб • Ажорк Людовик 72' ( Гамейро Кевин ( 72')
Запасные: Сахи Дион • Кавасима Эйдзи • Уорис Маджид • Фила Карол • Кандил Нордин • Аолу Жан-Эде • Прчич Саньин
28 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Конан Гислен 90'
Райкович Предраг • Гравильон Эндрю • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Матусива Азор • 26'Флипс Алексис 46' ( Фокет Томас ( 46') • Мбюкю Натанаэль 46' ( Кеббаль Илан ( 46') • Кассама Морету 64' ( Донис Анастасиос ( 64') • Экитик Юго 85' ( Коффи Н'Дри Филиппе ( 85') • Туре Эль Билал 16' 64' ( Лопи Дион ( 64')
Запасные: Локо Банзузи • Бериша Валон • Диуф Йеванн • Пеннето Николя • Думбия Камори
Джоко Упарин • Зедатка Аким • 73'Биллонг Жан-Клод • Ожье Флоран • Н'Симба Виталь • Абдул-Самед Салис 90' ( Амель Пьер-Ив ( 90') • Гастьен Йоан 76' ( Иглесиас Хонатан ( 76') • Доссу Жодель • Бертомье Жезон 76' ( Маньен Йоанн ( 76') • Аллевина Джим • 85'Байо Мохамед
Запасные: Десма Артур • Бойе Жюльен • Менди Ариал • Телль Жордан • Сейду Алиду
28 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|(1:0) Грегерсен Стиан 42'
|59' Ле Дуарон Жереми (1:1)
|66' Ле Дуарон Жереми (1:2)
Костиль Бенуа • Пембеле Тимоте • 75'Мешер Андре • 80'Грегерсен Стиан • Мангаш Рикарду 84' ( Менса Гидеон ( 84') • Уден Реми 68' ( Хван Ый-Чжо ( 68') • Онана Жан • Отавио II 68' ( Франсержио Родригес ( 68') • Дилросун Джавайро 68' ( Ньянг М'Байе ( 68' ) • 86'Адли Ясин 76' ( Бриан Джимми ( 76') • Элис Альберт
Запасные: Пуссен Гаэтан • Кватенг Энок • Лакукс Том • Сиссоко Иссуф
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • 50'Эрей Кристоф • Дюверн Жан-Кевин • Февр Ромен • Агум Люсьен • Белькебла Арис • Онора Франк • Мунье Стив • Ле Дуарон Жереми 83' ( Кардона Ирвин ( 83')
Запасные: Брассье Лилиан • Ларсонне Готье • Саид Рафики • Маньетти Уго • Дель Кастильо Ромен • Фоссурье Жюльен • Уронен Йере • Баджи Юссуф
28 ноября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).