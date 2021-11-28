«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»; «Ренн», «Реймс» и «Брест» победили

«Монако» и «Страсбург» провели абсолютно равный матч в 15-м туре Лиги 1 и забили по одному голу с пенальти на стыке таймов. Александр Головин провел на поле все 90 минут.

В других матчах по три очка набрали «Ренн», «Реймс» и «Брест».