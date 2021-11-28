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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Страсбург»; «Ренн», «Реймс» и «Брест» победили

28 Ноября 2021 • 18:58 Комментировать
Лорьян
0:2
Ренн
окончен

«Монако» и «Страсбург» провели абсолютно равный матч в 15-м туре Лиги 1 и забили по одному голу с пенальти на стыке таймов. Александр Головин провел на поле все 90 минут.

В других матчах по три очка набрали «Ренн», «Реймс» и «Брест».

Протокол игры  
Лорьян 0:2 Ренн
    75' Лаборд Гаэтан (0:1)
    78' Докю Жереми (0:2)
Нарди Поль Силва Игор Мендес Убулан   82' (Сумано Самбу (   82') Лапорт Жульен Петро Лео Лорик Самуэль Ле Фе Энцо   64' (Буасгар Кентен (   64') Абергель Лоран Монкондю Томас   82' (Ле Бри Тео (   82') Грбич Адриан   64' (Моффи Теремас (   64') Лорьенте Арман   64' (Уттара Данго (   64')
Запасные: Дрейер Маттье Муазан Баптист Фонтен Тома Моуйоколо Лорис Бартуш Тедди Бурле Редван
Гомис Альфред Траоре Амари   85' (Мелинг Биргер (   85') Баде Луак Агер Наиф Трюффер Адриен Буриго Бенжамен   73' (Гирасси Серу (   73') Майер Ловро   32'   68' (Сантамария Батист (   68') Мартин Йонас Сулемана Камалдин   69' (Докю Жереми (   69'   83') Лаборд Гаэтан Терье Мартен   85' (Ассиньон Лоренс (   85')
Запасные: Тэт Флавьен Омари Вармед Угочукву Лесли Сален Ромен
28 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Монако 1:1 Страсбург
(1:0) Бен-Йеддер Виссам 45'    
    48' Ажорк Людовик (1:1)
Нюбель Александр Агилар Рубен Дисаси Аксель Марипан Гильермо Кайо Энрике   60' (Боаду Мирон (   60') Фофана Юссуф   47'   70' (Желсон Мартиньш (   70') Лукас Жан   53' (Чуамени Орельен (   53') Головин Александр Фолланд Кевин   68' Диоп Софьян   60' (Якобс Исмаил (   60') Бен-Йеддер Виссам   70' (Матазо Элио (   70')
Запасные: Маецки Радослав Матсима Крислен Сидибе Джибриль Лемаршаль Феликс
Селс Матц Гильберт Фредерик Перрен Люка Ньямси Жерзино Джику Александр Каси Антони Томассон Адриен Сиссоко Ибраима   16'   87' (Льенар Димитри (   87') Беллегард Жан-Рикнер Диалло Хабиб Ажорк Людовик   72' (Гамейро Кевин (   72')
Запасные: Сахи Дион Кавасима Эйдзи Уорис Маджид Фила Карол Кандил Нордин Аолу Жан-Эде Прчич Саньин
28 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Реймс 1:0 Клермон
(1:0) Конан Гислен 90'    
Райкович Предраг Гравильон Эндрю Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Матусива Азор   26' Флипс Алексис   46' (Фокет Томас (   46') Мбюкю Натанаэль   46' (Кеббаль Илан (   46') Кассама Морету   64' (Донис Анастасиос (   64') Экитик Юго   85' (Коффи Н'Дри Филиппе (   85') Туре Эль Билал   16'   64' (Лопи Дион (   64')
Запасные: Локо Банзузи Бериша Валон Диуф Йеванн Пеннето Николя Думбия Камори
Джоко Упарин Зедатка Аким   73' Биллонг Жан-Клод Ожье Флоран Н'Симба Виталь Абдул-Самед Салис   90' (Амель Пьер-Ив (   90') Гастьен Йоан   76' (Иглесиас Хонатан (   76') Доссу Жодель Бертомье Жезон   76' (Маньен Йоанн (   76') Аллевина Джим   85' Байо Мохамед
Запасные: Десма Артур Бойе Жюльен Менди Ариал Телль Жордан Сейду Алиду
28 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры  
Бордо 1:2 Брест
(1:0) Грегерсен Стиан 42'    
    59' Ле Дуарон Жереми (1:1)
    66' Ле Дуарон Жереми (1:2)
Костиль Бенуа Пембеле Тимоте   75' Мешер Андре   80' Грегерсен Стиан Мангаш Рикарду   84' (Менса Гидеон (   84') Уден Реми   68' (Хван Ый-Чжо (   68') Онана Жан Отавио II   68' (Франсержио Родригес (   68') Дилросун Джавайро   68' (Ньянг М'Байе (   68'   86') Адли Ясин   76' (Бриан Джимми (   76') Элис Альберт
Запасные: Пуссен Гаэтан Кватенг Энок Лакукс Том Сиссоко Иссуф
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан   50' Эрей Кристоф Дюверн Жан-Кевин Февр Ромен Агум Люсьен Белькебла Арис Онора Франк Мунье Стив Ле Дуарон Жереми   83' (Кардона Ирвин (   83')
Запасные: Брассье Лилиан Ларсонне Готье Саид Рафики Маньетти Уго Дель Кастильо Ромен Фоссурье Жюльен Уронен Йере Баджи Юссуф
28 ноября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ренн Брест Реймс Александр Головин Страсбург
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окончен Сент-Этьен 1:3 ПСЖ
окончен Лорьян 0:2 Ренн
окончен Монако 1:1 Страсбург
окончен Реймс 1:0 Клермон
окончен Бордо 1:2 Брест
Идет 6 минута Монпелье 0:0 Лион 4.5 4.4 1.69
28.11  22:45 Марсель ... Труа 1.51 4.6 6.4
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