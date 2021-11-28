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​Эвра поздравил Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»

28 Ноября 2021 • 12:53 Комментировать (5)

Известный в прошлом футболист Патрис Эвра то ли в шутку, то ли всерьёз поздравил Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча». Соответствующую публикацию экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал на своей страничке в «Инстаграме».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в понедельник, 29 ноября. В прессу уже несколько раз просачивались слухи о том, что именно Лионель Месси, ныне выступающий за «ПСЖ», стал победителем в голосовании. Помимо Месси, в число главных претендентов на престижную награду входят Жоржиньо из «Челси» и Роберт Левандовски из «Баварии».

Отметим, что в прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Патрис Эвра
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Khakimov Renat
28 Ноября 2021 в 13:24
Все ок будет с наградой если Месси возьмет ЗМ. Думаю организаторы больше не будут допускать ошибку пропуская вручение ЗМ, чтобы не создавать такие ситуации. Формально за прошлый сезон(как и вручается ЗМ) Месси фаворит(как минимиму один из них), но в позапрошлом не получил свой мяч Робет из-за пандемии, а в прошлом сезоне кроме личной статистики он скорее провалил год. За забитые мячи ему вручили ЗБ.
Don sangre
28 Ноября 2021 в 13:12
Мне непонятно одно: по каким критериям вручается Золотой мяч? По числу масштаба выигрыных трофеев за сборную или клуб? По масштабам игроков?
Misha_diablo_football
28 Ноября 2021 в 13:30
По числу выигранных международных и национальных трофеев + за результативные действия на поле + за вклад вносимый в командную игру (за прошедший 20/21 сезон а не за календарный год!)...
Алексей Антоненко
28 Ноября 2021 в 13:37

там куча критериев...

НО

Золотой мяч - это голосование, то есть это просто итоги опроса. Каждый голосующий сам определяет, что ему важнее. Плюс вкусовщина, опять же.
Александров Сергей
28 Ноября 2021 в 12:58
Если допустим это и случиться)))),то данный приз станет вообще полной лажей в пример оскару,хотя гном и так дважды не заслуженно получил уже.(2018-Рон и Иньеста раньше,год не помню)
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28.11  19:00 Монпелье ... Лион 4.5 4.4 1.69
28.11  22:45 Марсель ... Труа 1.51 4.6 6.4
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