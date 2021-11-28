​Эвра поздравил Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»

Известный в прошлом футболист Патрис Эвра то ли в шутку, то ли всерьёз поздравил Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча». Соответствующую публикацию экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал на своей страничке в «Инстаграме».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в понедельник, 29 ноября. В прессу уже несколько раз просачивались слухи о том, что именно Лионель Месси, ныне выступающий за «ПСЖ», стал победителем в голосовании. Помимо Месси, в число главных претендентов на престижную награду входят Жоржиньо из «Челси» и Роберт Левандовски из «Баварии».

Отметим, что в прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии.