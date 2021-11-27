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Чемпионат Франции. 1 лига

Главный тренер «Монако» Ковач сравнил Головина с Месси

27 Ноября 2021 • 20:34 Комментировать (1)
Монако
...
Страсбург
1.65 4.10 4.90
Через 19 ч. 34 мин.

Накануне поединка со «Страсбургом» в рамках Лиги 1 главный тренер «Монако» Нико Ковач на пресс-конференции поделился с журналистами информацией о кадровой ситуации в команде. В частности, была затронута персона полузащитника Александра Головина, который после травмы постепенно возвращает свои игровые кондиции.

«Головин – ключевой футболист для нас. В каждом коллективе есть такие личности. Например, «Барселона» уже не та без Лионеля Месси. Вроде бы, все осталось прежним - состав, клуб, но нет такого важного игрока», - ответил хорватский специалист на один из вопросов прессы.

Уточним, что в последних четырех матчах «Монако» российский хавбек регулярно появлялся на поле, а на неделе отыграл 89 минут в Лиге Европы против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Головин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
27 Ноября 2021 в 20:44
это здорово, шо такие люди есть в кажной команде.
например у второго парадняка тоже команда на лавочке собирается и там ключевой игрок Саша Блтфчнк.
душа компании, без которого фунфырик не фунфырик.
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