Главный тренер «Монако» Ковач сравнил Головина с Месси

Накануне поединка со «Страсбургом» в рамках Лиги 1 главный тренер «Монако» Нико Ковач на пресс-конференции поделился с журналистами информацией о кадровой ситуации в команде. В частности, была затронута персона полузащитника Александра Головина, который после травмы постепенно возвращает свои игровые кондиции.

«Головин – ключевой футболист для нас. В каждом коллективе есть такие личности. Например, «Барселона» уже не та без Лионеля Месси. Вроде бы, все осталось прежним - состав, клуб, но нет такого важного игрока», - ответил хорватский специалист на один из вопросов прессы.

Уточним, что в последних четырех матчах «Монако» российский хавбек регулярно появлялся на поле, а на неделе отыграл 89 минут в Лиге Европы против «Реал Сосьедада».