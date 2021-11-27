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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» не смог отговорить Мбаппе от ухода

27 Ноября 2021 • 16:16 Комментировать

Звездный нападающий Килиан Мбаппе, судя по всему, покинет французский «ПСЖ». Как сообщает AS, парижскому клубу не удалось убедить форварда подписать новое трудовое соглашение. Стороны вели переговоры, однако так и не смогли добиться хоть какого-то прогресса.

Мбаппе не хочет оставаться в парижском клубе. Нападающий мечтает о трансфере в мадридский «Реал».

Контракт 22-летнего французского футболиста с «ПСЖ» истекает в конце июня следующего года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Килиан провел 13 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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