«ПСЖ» не смог отговорить Мбаппе от ухода

Звездный нападающий Килиан Мбаппе, судя по всему, покинет французский «ПСЖ». Как сообщает AS, парижскому клубу не удалось убедить форварда подписать новое трудовое соглашение. Стороны вели переговоры, однако так и не смогли добиться хоть какого-то прогресса.

Мбаппе не хочет оставаться в парижском клубе. Нападающий мечтает о трансфере в мадридский «Реал».

Контракт 22-летнего французского футболиста с «ПСЖ» истекает в конце июня следующего года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Килиан провел 13 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.