Источник раскрыл имя обладателя «Золотого мяча»

В сети появилась информация о том, кто выиграет «Золотой мяч» в текущем году. Обладателем престижного индивидуального приза станет аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, рапортует на своих страницах Talksport.

Портал ссылается на слова итальянского журналиста Матте Морено, написавшего по поводу награды следующее: «Месси, его друзья и близкие уже в курсе».

Если эта информация окажется правдивой, то 34-летний аргентинский нападающий в седьмой раз станет обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения награды пройдет в городе Париж (Франция) в понедельник, 29 ноября.

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