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Чемпионат Франции. 1 лига

Источник раскрыл имя обладателя «Золотого мяча»

27 Ноября 2021 • 14:57 Комментировать (6)

В сети появилась информация о том, кто выиграет «Золотой мяч» в текущем году. Обладателем престижного индивидуального приза станет аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, рапортует на своих страницах Talksport.

Портал ссылается на слова итальянского журналиста Матте Морено, написавшего по поводу награды следующее: «Месси, его друзья и близкие уже в курсе».

Если эта информация окажется правдивой, то 34-летний аргентинский нападающий в седьмой раз станет обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения награды пройдет в городе Париж (Франция) в понедельник, 29 ноября.

Ди Мария: «Месси заслужил «Золотой мяч» за трофей со сборной»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
27 Ноября 2021 в 15:26
ЗМ давно уже превратился в посмешище. У гнома уже штуки 4 таких, подарочных. Пока те кто реально достиг больших высот, оставались ни с чем)
Id152079006
27 Ноября 2021 в 15:23
И слава богу! Карлик успокоится и это главное! Он ведь наше всё!!!
ARTUR
27 Ноября 2021 в 15:18
Вместо престижной награды этот трофей превратили в фарс
Snk6565
27 Ноября 2021 в 15:13
Каталонское бабло отмытое его папашкой через свои фонды делает свое дело?...это будет позорное решение
Bettega
27 Ноября 2021 в 15:06
ну это ваще будет полный провал
Biz_plan
27 Ноября 2021 в 15:06
Позорище.
Особенно в свете последних матчей.
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