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Ди Мария: «Месси заслужил «Золотой мяч» за трофей со сборной»

27 Ноября 2021 • 10:27 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году. Таким мнением поделился его одноклубник и партнер по национальной команде Анхель ди Мария.

«Лео должен выиграть награду. Этот год был для него очень важным. Он выиграл трофей со сборной Аргентины после стольких стараний. Думаю, Месси больше всех заслужил «Золотой мяч», - приводит слова Анхеля RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 29 ноября, в Париже.

Добавим, что на счету 34-летнего аргентинского футболиста уже шесть подобных наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Fireland
27 Ноября 2021 в 10:31
Жоржиньо тоже выиграл трофей со сборной ) И не ЧА, который ради Месси стали играть каждый год, а ЧЕ - проводящийся по классике. Так еще и ЛЧ с Суперкубком зацепил. По такой логике, отдайте ЗМ Жоржиньо.
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