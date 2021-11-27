Ди Мария: «Месси заслужил «Золотой мяч» за трофей со сборной»

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году. Таким мнением поделился его одноклубник и партнер по национальной команде Анхель ди Мария.

«Лео должен выиграть награду. Этот год был для него очень важным. Он выиграл трофей со сборной Аргентины после стольких стараний. Думаю, Месси больше всех заслужил «Золотой мяч», - приводит слова Анхеля RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 29 ноября, в Париже.

Добавим, что на счету 34-летнего аргентинского футболиста уже шесть подобных наград.