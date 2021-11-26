Сделка согласована: Зидан возглавит «ПСЖ»

Зинедин Зидан станет новым главным тренером французского «ПСЖ». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил брат владельца парижского гранда Халифа бин Хамад Аль-Тани.

В социальной сети он написал, что сделка согласована, и вскоре клуб объявит об этом официально.

«Зизу, добро пожаловать», - поприветствовал тренера Аль-Тани.

На посту главного тренера парижского коллектива Зидан заменит аргентинца Маурисио Почеттино, не оправдавшего возложенных на него надежд.

Последним местом работы Зинедина был мадридский «Реал». Вместе с «королевским» клубом француз трижды выигрывал Лигу чемпионов.