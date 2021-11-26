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Сделка согласована: Зидан возглавит «ПСЖ»

26 Ноября 2021 • 11:49 Комментировать (3)

Зинедин Зидан станет новым главным тренером французского «ПСЖ». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил брат владельца парижского гранда Халифа бин Хамад Аль-Тани.

В социальной сети он написал, что сделка согласована, и вскоре клуб объявит об этом официально.

«Зизу, добро пожаловать», - поприветствовал тренера Аль-Тани.

На посту главного тренера парижского коллектива Зидан заменит аргентинца Маурисио Почеттино, не оправдавшего возложенных на него надежд.

Последним местом работы Зинедина был мадридский «Реал». Вместе с «королевским» клубом француз трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
26 Ноября 2021 в 12:04
Ну вот как я и думал... Всё таки Почеттино слабоват для Лиги чемпионов..... А именно это и поставили парижские шейхи целью... В этом сезоне вряд ли - в следующем сезоне Лиги чемпионов ПСЖ будет бороться за победу....
Reich83
26 Ноября 2021 в 11:54
сейчас или летом?
Евгений Кошевой
26 Ноября 2021 в 12:23
"Скоро о сделке объявят официально" так написано в твиттере)
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