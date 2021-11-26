Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 228 Комментарии
⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» в очередной раз потерял Верратти

26 Ноября 2021 • 09:49 Комментировать

Врачи французского «ПСЖ» вынесли вердикт по травме итальянского хавбека Марко Верратти. По сообщениям Lequipe, парижский гранд не сможет рассчитывать на помощь полузащитника в течение трех недель. Футболист испытывает проблемы с квадрицепсом.

Это уже не первое повреждение опорника в нынешнем сезоне. Ранее Верратти испытывал проблемы с коленом и бедром.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 29-летний итальянец провел шесть поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

Трудовое соглашение полузащитника с парижским топ-клубом рассчитано до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.11  23:00 Ланс ... Анже 1.76 3.9 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
10:31 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» назвали приоритетного кандидата на пост главного тренера
09:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» в очередной раз потерял Верратти
25 Ноября
19:21 · Франция. Лига 1
Зидан поставил ультиматум «ПСЖ» слухи
16:54 · Франция. Лига 1
Анри поделился своим прогнозом на победителя «Золотого мяча» 6
15:26 · Франция. Лига 1
Зидана ждут в «ПСЖ» со следующего сезона слухи
13:37 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет купить нападающего «Реала»
11:22 · Франция. Лига 1
Ванда Нара: «Я с Икарди не ради денег» 4
10:25 · Франция. Лига 1
Месси высказался о годовщине смерти Марадоны
00:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» зимой попытается пригласить к себе полузащитника «ПСЖ» 1 слухи
00:41 · Франция. Лига 1
Насри: «Зидан – хороший тренер, ему даже удалось убедить Роналду иногда отдыхать»
00:30 · Франция. Лига 1
Болельщика, бросившего бутылку в Пайе, оштрафовали на три евро
24 Ноября
22:17 · Франция. Лига 1
Икарди готов был уйти из футбола в случае расставания с Вандой Нарой 3
21:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе по-прежнему считает переход в «Реал» своей приоритетной целью 1
15:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Почеттино, «ПСЖ» отказал 13 слухи
13:18 · Франция. Лига 1
Насри рассказал, чего не хватает Почеттино для успешной работы в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем