«ПСЖ» в очередной раз потерял Верратти

Врачи французского «ПСЖ» вынесли вердикт по травме итальянского хавбека Марко Верратти. По сообщениям Lequipe, парижский гранд не сможет рассчитывать на помощь полузащитника в течение трех недель. Футболист испытывает проблемы с квадрицепсом.

Это уже не первое повреждение опорника в нынешнем сезоне. Ранее Верратти испытывал проблемы с коленом и бедром.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 29-летний итальянец провел шесть поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

Трудовое соглашение полузащитника с парижским топ-клубом рассчитано до середины 2024 года.