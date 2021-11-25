Месси высказался о годовщине смерти Марадоны

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси высказался о годовщине смерти своего легендарного соотечественника Диего Армандо Марадоны. Экс-форвард сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет 25 ноября прошлого года.

«Уже прошел год, невероятно быстро летит время. Очень трудно осознавать это. Мне кажется, что это произошло совсем недавно. Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания об этом человеке. Жаль, что он не стал свидетелем долгожданного успеха Аргентины на Кубке Америки», - рассказал Лео в интервью газете Marca.

Диего Армандо известен по выступлениям за «Барселону», «Наполи», «Боку Хуниорс» и сборную Аргентины, в составе которой становился чемпионом мира.