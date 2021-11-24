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Насри рассказал, чего не хватает Почеттино для успешной работы в «ПСЖ»

24 Ноября 2021 • 13:18 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала» Самир Насри поделился мнением о проблемах аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в «ПСЖ». В СМИ ходят слухи, что парижане могут уволить нынешнего наставника и пригласить на его место Зинедина Зидана.

«Мне не виден почерк Почеттино в «ПСЖ». Предыдущие его команды показывали красивый футбол, сейчас же все наоборот. В «Тоттенхэме» к нему прислушивались, ведь там не было звезд. В «ПСЖ» все по-другому. Здесь куча звездных футболистов. Тренеру нужно обладать авторитетом, чтобы они его уважали», - приводит слова Самира Sport Witness.

49-летний аргентинец занял пост рулевого французского гранда в январе 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Самир Насри ПСЖ Маурисио Почеттино
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