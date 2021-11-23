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​Зидану интересна работа в «ПСЖ» слухи

23 Ноября 2021 • 17:58 Комментировать

В ближайшее время в «ПСЖ» может произойти перестановка на тренерском мостике. Маурисио Почеттино может оставить команду ради возможности принять «Манчестер Юнайтед». Аргентинец пока не сообщил руководителям парижан о желании уйти или своём недовольстве, хотя в клубе знают о напряжении между Почеттино и спортивным директором Леонардо, пишет The Telegraph.

Источник отмечает, что в случае ухода Маурисио Почеттино Зинедин Зидан будет готов принять «ПСЖ». Французу интересна эта работа, хотя когда-то он говорил, что не представляет себя в парижском клубе из-за особых чувств к «Марселю». Судя по всему, с тех пор позиция Зидана изменилась.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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