В ближайшее время в «ПСЖ» может произойти перестановка на тренерском мостике. Маурисио Почеттино может оставить команду ради возможности принять «Манчестер Юнайтед». Аргентинец пока не сообщил руководителям парижан о желании уйти или своём недовольстве, хотя в клубе знают о напряжении между Почеттино и спортивным директором Леонардо, пишет The Telegraph.

Источник отмечает, что в случае ухода Маурисио Почеттино Зинедин Зидан будет готов принять «ПСЖ». Французу интересна эта работа, хотя когда-то он говорил, что не представляет себя в парижском клубе из-за особых чувств к «Марселю». Судя по всему, с тех пор позиция Зидана изменилась.