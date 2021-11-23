​Буффон: «Хотел завершить карьеру в 2018 году, но позвонили из «ПСЖ»

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вспомнил, как в 2018 году он переходил в «ПСЖ».

«Я говорил своему агенту, что хочу уйти на пенсию. Я думал, что сыграю на чемпионате мира (в 2018 году сборная Италии на мундиаль не пробилась - прим.), после чего завершу свою карьеру. Я мог бы передумать, если бы мне позвонили только «Реал», «Барселона» или «ПСЖ». И через 20 дней мне позволили из Парижа. Я подумал, что было бы обидно упускать такую возможность», - слова Буффона с программы Tiki Taka приводит на своих страницах Calciomercato.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон отыграл в «ПСЖ» только один сезон, после чего вернулся в «Ювентус». В настоящий момент 43-летний вратарь выступает за «Парму».