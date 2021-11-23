​Месси поделился ощущениями от нахождения в одной команде с Рамосом

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос по поводу своих ощущений от нахождения в одной раздевалке с Серхио Рамосом.

Напомним, что минувшим летом Месси и Рамос перебрались в «ПСЖ» из «Барселоны» и «Реала» соответственно на правах свободных агентов.

«Теперь ничего, но сначала это было странно после стольких лет соперничества в качестве капитанов «Барселоны» и «Реала». После стольких «эль класико», после стольких боёв на поле… Но всё оставалось внутри матчей, мы всегда очень уважали друг друга. Оказаться партнёром Рамоса – настоящее шоу», - высказался Месси в интервью для газеты Marca.