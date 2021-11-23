Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси поделился ощущениями от нахождения в одной команде с Рамосом

23 Ноября 2021 • 12:24 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос по поводу своих ощущений от нахождения в одной раздевалке с Серхио Рамосом.

Напомним, что минувшим летом Месси и Рамос перебрались в «ПСЖ» из «Барселоны» и «Реала» соответственно на правах свободных агентов.

«Теперь ничего, но сначала это было странно после стольких лет соперничества в качестве капитанов «Барселоны» и «Реала». После стольких «эль класико», после стольких боёв на поле… Но всё оставалось внутри матчей, мы всегда очень уважали друг друга. Оказаться партнёром Рамоса – настоящее шоу», - высказался Месси в интервью для газеты Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Ноября 2021 в 13:23
На поле надо футбол показывать, а не шоу.... Хорошо бы это другу Неймару почаще говорить... Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
12:41 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма, в какую «Манчестер Юнайтед» обойдётся приглашение Почеттино слухи
12:24 · Франция. Лига 1
​Месси поделился ощущениями от нахождения в одной команде с Рамосом 1
12:10 · Англия. Премьер-лига
​Месси высказался о своём противостоянии с Роналду 1
10:20 · Франция. Лига 1
​«Фабрегасу очень нравится Головин» - Глеб
09:29 · Франция. Лига 1
Это’О: «Месси - лучший футболист в истории» 1
09:03 · Италия. Серия А
Саншеш готов перейти в «Милан» 1
08:31 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» ждут назначения Зидана 1
08:11 · Испания. Ла Лига
Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»
22 Ноября
22:07 · Испания. Ла Лига
Ренату Саншеш рассказал, что помешало ему летом перебраться в «Барселону»
21:44 · Франция. Лига 1
У Неймара за последние 12 матчей больше желтых карточек, чем голов
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас 1 слухи
17:41 · Франция. Лига 1
​«Лион» начали наказывать за срыв матча из-за фаната 1
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Невилл: «Почеттино возглавил бы «Манчестер Юнайтед» хоть завтра» 3
00:21 · Франция. Лига 1
Матч «Лион» - «Марсель» будет перенесён
21 Ноября
23:40 · Франция. Лига 1
У Почеттино натянутые отношения с руководством «ПСЖ» - он хочет находиться в клубе, где у него будет больше полномочий 1
Все новости
Рекомендуем