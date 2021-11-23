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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Фабрегасу очень нравится Головин» - Глеб

23 Ноября 2021 • 10:20 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Глеб, поигравший за европейские топ-клубы, ответил на вопрос об отношении Сеска Фабрегаса, своего друга, к россиянину Александру Головину.

Как известно, Сеск Фабрегас и Александр Головин являются одноклубниками в «Монако».

«Сеск сказал, что Саша ему напоминает меня. Ему очень нравится Головин. Говорит, хороший футболист, резкий, техничный, хорошо видит поле», - высказался Глеб в ходе интервью для sport24.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. За три с лишним сезона российский хавбек провёл за монегасков 107 матчей во всех соревнованиях. В них футболист отметился 16 голами и 20 результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает восьмое место в таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сеск Фабрегас Александр Глеб Александр Головин
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