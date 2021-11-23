​«Фабрегасу очень нравится Головин» - Глеб

Известный в прошлом футболист Александр Глеб, поигравший за европейские топ-клубы, ответил на вопрос об отношении Сеска Фабрегаса, своего друга, к россиянину Александру Головину.

Как известно, Сеск Фабрегас и Александр Головин являются одноклубниками в «Монако».

«Сеск сказал, что Саша ему напоминает меня. Ему очень нравится Головин. Говорит, хороший футболист, резкий, техничный, хорошо видит поле», - высказался Глеб в ходе интервью для sport24.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. За три с лишним сезона российский хавбек провёл за монегасков 107 матчей во всех соревнованиях. В них футболист отметился 16 голами и 20 результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает восьмое место в таблице Лиги 1.