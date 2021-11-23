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Это’О: «Месси - лучший футболист в истории»

23 Ноября 2021 • 09:29 Комментировать (1)

Экс-форвард сборной Камеруна и ряда европейских топ-клубов Самюэль Это’О поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Лео всегда обладал спокойным характером, но лидерские качества у него на высоте. Время только улучшило его. Я еще не встречал таких футболистов, как он. Поэтому считаю его лучшим игроком в истории этого вида спорта. Люблю этого парня, он для меня словно младший брат», - передает слова африканца портал Goal.com.

Напомним, что Самюэль долгое время играл вместе с Лионелем за «сине-гранатовых». Это’О защищал цвета каталонского коллектива с 2004 по 2009 год.

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Самюэль Это'О
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Комментарии (1)
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Горлов Пётр
23 Ноября 2021 в 10:07
Дело вкуса))
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