Это’О: «Месси - лучший футболист в истории»

Экс-форвард сборной Камеруна и ряда европейских топ-клубов Самюэль Это’О поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Лео всегда обладал спокойным характером, но лидерские качества у него на высоте. Время только улучшило его. Я еще не встречал таких футболистов, как он. Поэтому считаю его лучшим игроком в истории этого вида спорта. Люблю этого парня, он для меня словно младший брат», - передает слова африканца портал Goal.com.

Напомним, что Самюэль долгое время играл вместе с Лионелем за «сине-гранатовых». Это’О защищал цвета каталонского коллектива с 2004 по 2009 год.

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