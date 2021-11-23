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Чемпионат Франции. 1 лига

Игроки «ПСЖ» ждут назначения Зидана

23 Ноября 2021 • 08:31 Комментировать

Во французском «ПСЖ» намечается тренерская рокировка, об этом начали писать журналисты газеты Marca. Игроки парижского клуба считают, что пост наставника команды займет экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который в настоящий момент находится без работы.

По мнению футболистов, это назначение может произойти в ближайшем будущем. Зидан будет призван заменить у руля команды аргентинца Маурисио Почеттино. Руководство недовольно игрой, которую демонстрирует «ПСЖ» под его руководством.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Лиги 1 уже вступил в переговоры с агентом Зизу.

В свою очередь Почеттино может вернуться на Туманный Альбион, где интерес к нему проявляет «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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