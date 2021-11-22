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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб

22 Ноября 2021 • 08:46 Комментировать (10)

Звездный форвард Лионель Месси несчастлив во Франции. Аргентинский голеадор недоволен тем, как складывается его карьера в «ПСЖ». Нападающий далек от тех показателей результативности, которые на регулярной основе демонстрировал в каталонской «Барселоне».

Согласно информации Todofichajes, 34-летний игрок задумывается о смене команды по окончании нынешнего сезона. В его трудовом соглашении с парижским грандом прописан пункт, согласно которому он может беспрепятственно разорвать сотрудничество в июне 2022 года.

Месси присоединился к вице-чемпиону Лиги 1 прошлым летом, заключив двухлетний контракт. Лео был вынужден искать новый клуб из-за финансовых проблем «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции аргентинец принял участие в шести встречах и отметился лишь одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
22 Ноября 2021 в 10:54
ставлю что псж не выиграет в британии)))))
Роман Мамедов
22 Ноября 2021 в 10:53
Спирит истину сказал))))) гном совсем динамить стал)))))
Nashterator
22 Ноября 2021 в 10:42
Возвращайся домой.
АнтиУкр
22 Ноября 2021 в 10:36
Скорее всего дело даже не в клубе ,а в его физических и моральных кондициях . Если раньше он при потери мяча ,что с ним была редкость ,сразу бросался отбирать мяч,то сейчас ,часто у него потери происходят ,потерял ,да и ладно. Со 100%-й вероятностью он покинет этим летом клуб ...
Spirit
22 Ноября 2021 в 10:36
Ахаха, что ожидаемо, среди звезд ему некомфортно, не играет команда только на него!
Еще одно подтверждение, что он типичный обидчивый карлик!
Skywoker
22 Ноября 2021 в 10:25
Только в Барселоне его готовы носить на руках при любых его кондициях.. а здесь чемп слабее, наколачивать слабачкам и без него есть кому, только пара матчей лч где он будет нужен
Волков Валерий
22 Ноября 2021 в 10:24
Да, не повезло Лео, видно не в деньгах счастье и клуб не камильфо... Когда в одном месте собирается столько... знаменитостей, то они вряд ли будут мирно сосуществовать и не дадут новичку подняться над собой, как бы мило не похлопывали по плечу и не улыбались при этом.
NOBODY
22 Ноября 2021 в 09:24
конечно в такой помойке хорошему игроку будет тяжело!!!!
Snk6565
22 Ноября 2021 в 09:34
Хороший игрок закончился года два назад
ILLNAT
22 Ноября 2021 в 09:05
Вполне ожидаемо.) Не тянет он )
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