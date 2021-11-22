Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб

Звездный форвард Лионель Месси несчастлив во Франции. Аргентинский голеадор недоволен тем, как складывается его карьера в «ПСЖ». Нападающий далек от тех показателей результативности, которые на регулярной основе демонстрировал в каталонской «Барселоне».

Согласно информации Todofichajes, 34-летний игрок задумывается о смене команды по окончании нынешнего сезона. В его трудовом соглашении с парижским грандом прописан пункт, согласно которому он может беспрепятственно разорвать сотрудничество в июне 2022 года.

Месси присоединился к вице-чемпиону Лиги 1 прошлым летом, заключив двухлетний контракт. Лео был вынужден искать новый клуб из-за финансовых проблем «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции аргентинец принял участие в шести встречах и отметился лишь одним голом.

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