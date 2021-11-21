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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Ренн» легко разобрался с «Монпелье»

21 Ноября 2021 • 00:58 Комментировать
Ренн
2:0
Монпелье
окончен

В 14-м туре чемпионата Франции «Ренн» легко разобрался с «Монпелье». За 90 минут «красно-чёрные» нанесли 30 ударов в сторону ворот соперника. И хотя большинство из этих ударов хозяева нанесли в численном большинстве (у гостей случилось удаление под занавес первого тайма), оба гола команда провела ещё в равных составах. Отличились Мартен Терье и Ловро Майер. 

Во втором тайме «Ренн» много атаковал и бил, но больше ни разу не забил. Счёт 2:0 остался гореть на табло после финального свистка рефери. «Красно-чёрные» на текущий момент занимают второе место в таблице. Правда, лидирующий «ПСЖ» очень далеко – в 12 очках. «Монпелье», в свою очередь, идёт седьмым.

Протокол игры  
Ренн 2:0 Монпелье
(1:0) Терье Мартен 8'    
(2:0) Майер Ловро 28'    
Гомис Альфред Траоре Амари   83' (Гирасси Серу (   83') Баде Луак Агер Наиф Трюффер Адриен   88' (Мелинг Биргер (   88') Майер Ловро   83' (Ассиньон Лоренс (   83') Мартин Йонас   90' (Угочукву Лесли (   90') Тэт Флавьен   86' Буриго Бенжамен Лаборд Гаэтан Терье Мартен   90' (Докю Жереми (   90')
Запасные: Диуф Энди Аблин Маттис Чауна Лум Сален Ромен
Омлин Йонас Самбья Саломон Эстев Максим   74' (Коцца Николя (   74') Сахо Мамаду Ристич Михайло   89' (Делайе Саша (   89') Молле Флоран   6' Саванье Тежи   3'   41' Шотар Жорис   89' (Тулер Матеус (   89') Джоаккини Николас   46' (Вахи Элю (   46') Мавидиди Стефи Жермен Валер   46' (Макуана Бени (   46')
Запасные: Суке Арно Суарес Матиас II Леруа Лео Ойонго Амбруаз Берто Димитри
20 ноября. Стадион "Роазон Парк".

 

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21.11  15:00 Брест ... Ланс 2.95 3.65 2.34
21.11  17:00 Страсбург ... Реймс 1.96 3.5 4.1
21.11  17:00 Метц ... Бордо 2.32 3.45 3.1
21.11  17:00 Анже ... Лорьян 1.84 3.7 4.4
21.11  17:00 Труа ... Сент-Этьен 2.5 3.6 2.75
21.11  19:00 Клермон ... Ницца 2.8 3.7 2.43
21.11  22:45 Лион ... Марсель 1.8 4.1 4.2
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