В 14-м туре чемпионата Франции «Ренн» легко разобрался с «Монпелье». За 90 минут «красно-чёрные» нанесли 30 ударов в сторону ворот соперника. И хотя большинство из этих ударов хозяева нанесли в численном большинстве (у гостей случилось удаление под занавес первого тайма), оба гола команда провела ещё в равных составах. Отличились Мартен Терье и Ловро Майер.

Во втором тайме «Ренн» много атаковал и бил, но больше ни разу не забил. Счёт 2:0 остался гореть на табло после финального свистка рефери. «Красно-чёрные» на текущий момент занимают второе место в таблице. Правда, лидирующий «ПСЖ» очень далеко – в 12 очках. «Монпелье», в свою очередь, идёт седьмым.