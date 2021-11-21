В 14-м туре чемпионата Франции «Ренн» легко разобрался с «Монпелье». За 90 минут «красно-чёрные» нанесли 30 ударов в сторону ворот соперника. И хотя большинство из этих ударов хозяева нанесли в численном большинстве (у гостей случилось удаление под занавес первого тайма), оба гола команда провела ещё в равных составах. Отличились Мартен Терье и Ловро Майер.
Во втором тайме «Ренн» много атаковал и бил, но больше ни разу не забил. Счёт 2:0 остался гореть на табло после финального свистка рефери. «Красно-чёрные» на текущий момент занимают второе место в таблице. Правда, лидирующий «ПСЖ» очень далеко – в 12 очках. «Монпелье», в свою очередь, идёт седьмым.
Протокол игры
|(1:0) Терье Мартен 8'
|(2:0) Майер Ловро 28'
Гомис Альфред • Траоре Амари 83' ( Гирасси Серу ( 83') • Баде Луак • Агер Наиф • Трюффер Адриен 88' ( Мелинг Биргер ( 88') • Майер Ловро 83' ( Ассиньон Лоренс ( 83') • Мартин Йонас 90' ( Угочукву Лесли ( 90') • Тэт Флавьен • 86'Буриго Бенжамен • Лаборд Гаэтан • Терье Мартен 90' ( Докю Жереми ( 90')
Запасные: Диуф Энди • Аблин Маттис • Чауна Лум • Сален Ромен
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Эстев Максим 74' ( Коцца Николя ( 74') • Сахо Мамаду • Ристич Михайло 89' ( Делайе Саша ( 89') • Молле Флоран • 6'Саванье Тежи 3' • 41'Шотар Жорис 89' ( Тулер Матеус ( 89') • Джоаккини Николас 46' ( Вахи Элю ( 46') • Мавидиди Стефи • Жермен Валер 46' ( Макуана Бени ( 46')
Запасные: Суке Арно • Суарес Матиас II • Леруа Лео • Ойонго Амбруаз • Берто Димитри
20 ноября. Стадион "Роазон Парк".