Почеттино рассказал о восстановлении Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос близок к дебюту за «ПСЖ». Об этом в разговоре с журналистами поведал наставник французского коллектива Маурисио Почеттино.

«Это игрок высочайшего уровня. Очень жаль, что он так долго находится в лазарете. Но мы должны сохранять спокойствие. Рамос скоро вернется в состав команды. Он уже провел несколько полноценных тренировок. Серхио выдерживает все нагрузки, а это очень хороший знак», - приводит слова тренера портал Goal.com.

Испанский ветеран присоединился к парижанам в статусе свободного агента прошлым летом. Стороны подписали контракт на два года. Из-за повреждения защитник до сих пор не дебютировал за «ПСЖ».