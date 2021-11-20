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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино рассказал о восстановлении Рамоса

20 Ноября 2021 • 11:18 Комментировать

Испанский защитник Серхио Рамос близок к дебюту за «ПСЖ». Об этом в разговоре с журналистами поведал наставник французского коллектива Маурисио Почеттино.

«Это игрок высочайшего уровня. Очень жаль, что он так долго находится в лазарете. Но мы должны сохранять спокойствие. Рамос скоро вернется в состав команды. Он уже провел несколько полноценных тренировок. Серхио выдерживает все нагрузки, а это очень хороший знак», - приводит слова тренера портал Goal.com.

Испанский ветеран присоединился к парижанам в статусе свободного агента прошлым летом. Стороны подписали контракт на два года. Из-за повреждения защитник до сих пор не дебютировал за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Маурисио Почеттино
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