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Чемпионат Франции. 1 лига

​Почеттино гарантирует игровое время Месси, Мбаппе и Неймару

19 Ноября 2021 • 15:21 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. По сути, аргентинский тренер гарантировал представителям грозного трио игровое время.

«Они лучшие в мире – зачем убирать их с поля?» - вопрошает Почеттино. «Даже если они играют не так, как ожидалось, они могут оказать решающее влияние в любой момент за счёт своего таланта. Вот почему клуб потратил деньги, чтобы их подписать», - слова тренера приводит Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 20 ноября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Нант». Игра пройдёт в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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