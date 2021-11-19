​Почеттино гарантирует игровое время Месси, Мбаппе и Неймару

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. По сути, аргентинский тренер гарантировал представителям грозного трио игровое время.

«Они лучшие в мире – зачем убирать их с поля?» - вопрошает Почеттино. «Даже если они играют не так, как ожидалось, они могут оказать решающее влияние в любой момент за счёт своего таланта. Вот почему клуб потратил деньги, чтобы их подписать», - слова тренера приводит Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в субботу, 20 ноября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Нант». Игра пройдёт в Париже.