В «Монако» отреагировали на слухи о продаже Головина

«Монако» не планирует расставаться с российским хавбеком Александром Головиным. Об этом в разговоре с журналистом Metaratings.ru поведал вице-президент французского клуба Олег Петров.

Руководитель заявил, что информация о возможном трансфере полузащитника является фейковой. По его словам, монегаски не выдвигали требований «Эвертону», интересующемуся игроком сборной России. Клуб пока не готов продать игрока.

Ранее в СМИ появилась новость, согласно которой французский клуб якобы оценил Головина в 40 миллионов евро.

25-летний полузащитник забил три гола и сделал три ассиста в 16 матчах в этом сезоне. Его трудовой договор рассчитан до лета 2024 года.