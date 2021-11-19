«ПСЖ» вступил в переговоры с агентом Адейеми

Восходящая звезда немецкого футбола Карим Адейеми, выступающий сейчас за австрийский «Зальцбург», может отправиться во французский чемпионат, где в его трансфере заинтересован «ПСЖ».

Как сообщают журналисты Express, представители парижского топ-клуба уже начали предварительные переговоры с агентом 19-летнего бомбардира. Эксперты портала Transfermarkt оценивают форварда всего в 20 миллионов евро. Очевидно, что «Зальцбург» затребует за своего лидера гораздо большую сумму.

Кроме «ПСЖ», в услугах Карима заинтересована «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы заплатить за него 40 миллионов.

В этом сезоне Адейеми забил 15 мячей и сделал два ассиста в 22 поединках.