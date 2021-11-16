Эрик Абидаль будет вызван на допрос в рамках расследования дела об избиении футболистки «ПСЖ» Хейры Хамрауи. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Le Monde.

Ходят слухи, что люди в масках, которые избивали Хамрауи, что-то кричали о её связях с женатыми мужчинами. Выяснилось, что сим-карта футболистки зарегистрирована на Абидаля, которому она звонила уже после инцидента. Есть подозрения, что Абидаль и Хамрауи могли состоять в отношениях.

Помимо Эрика Абидаля, допрошена может быть его супруга.

Стоит сказать, что Хейра Хамрауи ранее выступала за «Барселону». Эрик Абидаль, в свою очередь, ранее работал в каталонском клубе директором.