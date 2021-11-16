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Чемпионат Франции. 1 лига

Нуну Эшпириту может продолжить карьеру в Лиге 1

16 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и «Вулверхэмптоне», может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом рапортует The Sun.

По сведениям британского таблоида, в подписании контракта с наставником заинтересованы «Лилль» и «Лион». Представитель Санту уже начал переговоры касательно трудоустройства португальца. Нуну может возглавить один из названных коллективов уже в январе.

Эшпириту проработал в «Тоттенхэме» всего несколько месяцев, после чего был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лилль Нуну Эшпириту Санту
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