Названы два претендента на Икарди

Аргентинский форвард Мауро Икарди, принявший решение сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, находится в сфере интересов двух грандов европейского футбола. Об этом рапортует Todofichajes.

Если верить источнику, заинтересованность в услугах нападающего «ПСЖ» проявляют мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». «Матрасники» подыскивают замену возрастному Луису Суаресу, а «бьянконери» недовольны уровнем игры Альваро Мораты.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 35 миллионов евро. Парижский гранд готов расстаться с футболистом за эту сумму.