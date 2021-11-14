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Чемпионат Франции. 1 лига

​У Мбаппе спросили, останется ли он в «ПСЖ»

14 Ноября 2021 • 16:09 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся предметом слухов, спекуляций и разговоров. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Летом Мбаппе хотел перебраться в «Реал», но парижане не одобрили сделку.

«Останусь ли я в «ПСЖ»? Я здесь. Я всё ещё здесь. Я здесь в этом сезоне», - высказался Мбаппе для TNT Brasil, дав понять, что он скорее уйдёт из клуба летом, чем подпишет новый контракт с грандом Лиги 1.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 7 голов и 11 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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