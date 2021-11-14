​Мбаппе: «Незабитый решающий пенальти, несостоявшийся трансфер - лето сделало меня сильнее»

Нападающий Килиан Мбаппе поговорил о том, что произошло в его профессиональной карьере летом.

Напомним, Килиан Мбаппе не забил пенальти в послематчевой серии, и Франция проиграла Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы. Позже Мбаппе хотел перебраться в «Реал», но «ПСЖ» не отпустил его. О несостоявшемся трансфере форвард рассказывал в интервью осенью.

«То, что произошло летом, помогло мне сформироваться. Незабитый решающий пенальти, а затем и несостоявшийся трансфер… это проверяет ваш разум, ваши пределы. Я ответил наилучшим образом – летом сделало меня сильнее», - слова Мбаппе приводит Telefoot.