Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Икарди отдал жене все свои деньги и активы, чтобы сохранить семью

12 Ноября 2021 • 19:25 Комментировать

До конца непонятно, в каких отношениях сейчас находятся форвард «ПСЖ» Мауро Икарди со своей супругой и агентом Вандой Нарой. В какой-то момент они разошлись из-за измены футболиста, но затем опять сошлись. Появлялась информация, что Ванда вскоре снова ушла от аргентинского футболиста.

Между тем, аргентинский TyC Sports располагает информацией о том, что ради сохранения семьи Мауро Икарди пошёл на невероятный шаг. Он передал Ванде все свои деньги и активы (в том числе будущие) на срок до 2050 года.

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 14 матчей. В них аргентинец забил 3 гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Ноября
19:25 · Франция. Лига 1
​Икарди отдал жене все свои деньги и активы, чтобы сохранить семью
17:49 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готовит предложение по Мбаппе 1 слухи
12:43 · Испания. Ла Лига
Хесе: «Однажды Мбаппе станет игроком «Реала»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ» 7
11:24 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет отсудить у «ПСЖ» деньги, которые клуб задолжал за Ло Чельсо
10:49 · Франция. Лига 1
Гендузи не хочет возвращаться в «Арсенал»
09:23 · Франция. Лига 1
Вейналдум сравнил «ПСЖ» с «Ливерпулем»: «Ушло несколько лет, прежде чем мы выиграли трофей» 1
11 Ноября
22:04 · Россия. Премьер-лига
7 самых необычных футбольных товаров на AliExpress 3
17:39 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» лично следит за восстановлением Серхио Рамоса
15:16 · Англия. Премьер-лига
Директор «Эвертона» отреагировал на слухи об интересе клуба к Головину
12:36 · Франция. Лига 1
Ротен: «Рамос должен стать капитаном «ПСЖ»
08:18 · Франция. Лига 1
Месси, не игравший за «ПСЖ» из-за травмы, готов к матчам сборной Аргентины
10 Ноября
23:47 · Франция. Лига 1
Источник: Рамос подружился практически со всеми игроками «ПСЖ», но их отношения с Месси до сих пор натянутые 1
21:45 · Франция. Лига 1
«Конфликта не избежать»: В «ПСЖ» недовольны решениями Месси 5
17:50 · Франция. Лига 1
Почеттино рассказал, в чём Лига 1 превосходит АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем