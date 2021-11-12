​Икарди отдал жене все свои деньги и активы, чтобы сохранить семью

До конца непонятно, в каких отношениях сейчас находятся форвард «ПСЖ» Мауро Икарди со своей супругой и агентом Вандой Нарой. В какой-то момент они разошлись из-за измены футболиста, но затем опять сошлись. Появлялась информация, что Ванда вскоре снова ушла от аргентинского футболиста.

Между тем, аргентинский TyC Sports располагает информацией о том, что ради сохранения семьи Мауро Икарди пошёл на невероятный шаг. Он передал Ванде все свои деньги и активы (в том числе будущие) на срок до 2050 года.

В сезоне 2021/2022 Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 14 матчей. В них аргентинец забил 3 гола.