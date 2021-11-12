Гендузи не хочет возвращаться в «Арсенал»

Французский хавбек Маттео Гендузи, выступающий на правах аренды за «Марсель», высказался насчет своего будущего.

«Я нахожусь в аренде и полностью сконцентрирован на игре за «Марсель». Здесь вижу свое будущее. Хочу провести в «Марселе» как можно больше времени. Я уже обсуждал этот вопрос с руководством клуба. Мне здесь комфортно, получаю удовольствие от выступлений за команду», - цитирует полузащитника портал Goal.com.

Напомним, что Гендузи играет за провансальцев с лета. Правами на футболиста владеет лондонский «Арсенал».