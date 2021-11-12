Вейналдум сравнил «ПСЖ» с «Ливерпулем»: «Ушло несколько лет, прежде чем мы выиграли трофей»

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум, перешедший прошлым летом в «ПСЖ», сравнил свой нынешний клуб с «Ливерпулем».

«В самом начале в «Ливерпуле» был аналогичный сценарий. Когда меня подписали, Юрген Клопп тренировал команду только первый год. Только спустя несколько лет мы смогли выиграть первый трофей. Для начала нам нужно притереться друг к другу, чтобы понять, как взаимодействовать. Необходимо время для создания крепкого коллектива», - передает слова голландца пресс-служба клуба.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Джорджиньо провел 12 поединков, отметившись одной голевой передачей.