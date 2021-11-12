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Чемпионат Франции. 1 лига

Вейналдум сравнил «ПСЖ» с «Ливерпулем»: «Ушло несколько лет, прежде чем мы выиграли трофей»

12 Ноября 2021 • 09:23 Комментировать (1)

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум, перешедший прошлым летом в «ПСЖ», сравнил свой нынешний клуб с «Ливерпулем».

«В самом начале в «Ливерпуле» был аналогичный сценарий. Когда меня подписали, Юрген Клопп тренировал команду только первый год. Только спустя несколько лет мы смогли выиграть первый трофей. Для начала нам нужно притереться друг к другу, чтобы понять, как взаимодействовать. Необходимо время для создания крепкого коллектива», - передает слова голландца пресс-служба клуба.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Джорджиньо провел 12 поединков, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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Snk6565
12 Ноября 2021 в 10:17
Только он забыл уточнить, что Ливер к тому времени был командой...а не сборищем понторезов
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