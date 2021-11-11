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Ротен: «Рамос должен стать капитаном «ПСЖ»

11 Ноября 2021 • 12:36 Комментировать

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о защитнике команды Серхио Рамосе. По его мнению, испанский ветеран должен стать лидером парижского коллектива.

«Рамос – прирожденный лидер, он проявит свои качества в «ПСЖ». Думаю, он должен получить капитанскую повязку. Этот парень заслуживает стать капитаном, ведь он выиграл все, что только можно», - передает слова Жерома RMC Sport.

35-летний испанец пополнил ряды французского гранда прошлым летом на правах свободного агента. С Рамосом был подписан двухлетний трудовой договор. Серхио еще не провел ни одной игры за парижан из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Жером Ротен
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