Ротен: «Рамос должен стать капитаном «ПСЖ»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о защитнике команды Серхио Рамосе. По его мнению, испанский ветеран должен стать лидером парижского коллектива.

«Рамос – прирожденный лидер, он проявит свои качества в «ПСЖ». Думаю, он должен получить капитанскую повязку. Этот парень заслуживает стать капитаном, ведь он выиграл все, что только можно», - передает слова Жерома RMC Sport.

35-летний испанец пополнил ряды французского гранда прошлым летом на правах свободного агента. С Рамосом был подписан двухлетний трудовой договор. Серхио еще не провел ни одной игры за парижан из-за повреждения.