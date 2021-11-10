Почеттино рассказал, в чём Лига 1 превосходит АПЛ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил французскую Лигу 1 с английской Премьер-лигой. Аргентинец считает, что чемпионат Франции сильнее физически.

«У меня сложилось впечатление, что чемпионат Франции очень сложный. Здесь есть качество. Думаю, Лига 1 – самая физическая лига в мире. Здесь хватает талантливых игроков и отличных тренеров.

В каждом матче мы можем видеть команды, которые могут побеждать и никогда не сдаются. Мы рады быть здесь.

Я не говорю, что Лига 1 сильнее, чем Премьер-лига. Но если посмотреть на матчи, то в плане физики Лига 1 превосходит АПЛ», - сказал Почеттино пресс-службе французского чемпионата.