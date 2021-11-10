​Футболистку «ПСЖ» задержала полиция

«ПСЖ» подтвердил, что футболистку команды Аминату Диалло задержали полицейские. Она обвиняется в организации нападения на одноклубницу, которое произошло в прошлый четверг.

«ПСЖ» в выпущенном на официальном сайте пресс-релизе отметил, что клуб решительно осуждает тех, кто участвовал в инциденте. Клуб в настоящий момент работает с правоохранительными органами, чтобы объективно разобраться в фактах.

Отметим, что женская команда «ПСЖ» выиграла все семь матчей текущего чемпионата Франции с общим счётом 23:0. При этом в таблице парижанки идут вторыми, уступая команде «Лиона» по разности мячей.