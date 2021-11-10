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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» не может продлить контракт с Симонсом из-за требования Райолы

10 Ноября 2021 • 11:14 Комментировать

Боссы «ПСЖ» хотят подписать новое соглашение с перспективным хавбеком Хави Симонсом, однако сделка затрудняется из-за позиции агента игрока Мино Райолы.

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, представитель футболиста требует включения своего клиента в основной состав команды. Парижская сторона не готова выполнить это условие.

Симонс стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, он перебрался из каталонской «Барселоны» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Хави поучаствовал в двух матчах первой команды, отыграв на поле 13 минут.

Контракт полузащитника истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мино Райола Хави Симонс
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