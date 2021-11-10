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Чемпионат Франции. 1 лига

Экс-игрок «ПСЖ» возмущён отъездом Месси в сборную Аргентины

10 Ноября 2021 • 10:36 Комментировать (4)

Известный в прошлом французский игрок Жером Ротен возмущен вызовом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в сборную Аргентины.

«Я шокирован происходящим. Полнейший бред. Лео не играл в последнем матче из-за повреждения. Зачем он отправился в сборную? Ему нужно было сосредоточиться на восстановлении. Сейчас непонятно, вернется он здоровым или усугубит повреждение. Было бы намного больше шансов восстановиться, если бы Месси никуда не поехал», - приводит слова Жерома RMC Sport.

13 ноября сборная Аргентины сыграет против Уругвая, а 17 ноября состоится встреча с Бразилией.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Жером Ротен
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Комментарии (2)
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JUMPER
10 Ноября 2021 в 11:18
ай...как смеиш ты смерд..паднимать глаза сваи бистыжыи на сюзерэна...хто табе дал тако права..асуждать иво виличиства гномуса-лилипутуса | ...)))
Kar Karych
10 Ноября 2021 в 10:54
Вертел он вас...
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