Экс-игрок «ПСЖ» возмущён отъездом Месси в сборную Аргентины

Известный в прошлом французский игрок Жером Ротен возмущен вызовом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в сборную Аргентины.

«Я шокирован происходящим. Полнейший бред. Лео не играл в последнем матче из-за повреждения. Зачем он отправился в сборную? Ему нужно было сосредоточиться на восстановлении. Сейчас непонятно, вернется он здоровым или усугубит повреждение. Было бы намного больше шансов восстановиться, если бы Месси никуда не поехал», - приводит слова Жерома RMC Sport.

13 ноября сборная Аргентины сыграет против Уругвая, а 17 ноября состоится встреча с Бразилией.