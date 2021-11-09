Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Рамос начал тренироваться в общей группе

09 Ноября 2021 • 16:41 Комментировать

Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за «ПСЖ» из-за травмы. Впрочем, первая игра испанского защитника за французский гранд не за горами. Как сообщает La Parisien, во вторник Рамос занимался в общей группе «ПСЖ». Правда, в настоящий момент парижане занимаются в усечённом составе, ведь ряд игроков отправились в свои сборные.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 20 ноября. В календарном матче чемпионата Франции команда Маурисио Почеттино будет принимать «Нант». Пока сложно сказать, сможет ли Серхио Рамос выйти на футбольное поле в этом поединке.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
16:41 · Франция. Лига 1
​Рамос начал тренироваться в общей группе
10:31 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед» 3
08:38 · Италия. Серия А
​Хавбек «Бреста» рассказал о приглашении в «Милан»
08:29 · Испания. Ла Лига
​На презентации Хави фанаты оскорбляли «ПСЖ» 18
08:10 · Испания. Ла Лига
Месси хочет переманить в «ПСЖ» защитника «Барселоны»
08 Ноября
22:36 · Испания. Ла Лига
Месси хочет видеть в «ПСЖ» Жорди Альбу 2
21:56 · Испания. Ла Лига
Ракитич признался, что хотел бы выступать за «ПСЖ» 1
19:51 · Франция. Лига 1
​У Дольберга выявили сахарный диабет
10:32 · Франция. Лига 1
«Команда добивается результата»: Мбаппе ответил на критику в сторону «ПСЖ»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Бенитес ответил на вопрос о трансфере Головина в «Эвертон»
09:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не хочет отпускать Месси в сборную Аргентины 3
00:48 · Франция. Лига 1
«Ренн» устроил разгром «Лиону»
07 Ноября
21:01 · Франция. Лига 1
«Ницца» оступилась в матче с «Монпелье»
19:18 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным не удалось забить «Реймсу», «Брест» и «Сент-Этьен» победили
17:09 · Франция. Лига 1
«Марсель» в большинстве не смог забить аутсайдеру
Все новости
Рекомендуем