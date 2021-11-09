​Рамос начал тренироваться в общей группе

Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за «ПСЖ» из-за травмы. Впрочем, первая игра испанского защитника за французский гранд не за горами. Как сообщает La Parisien, во вторник Рамос занимался в общей группе «ПСЖ». Правда, в настоящий момент парижане занимаются в усечённом составе, ведь ряд игроков отправились в свои сборные.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 20 ноября. В календарном матче чемпионата Франции команда Маурисио Почеттино будет принимать «Нант». Пока сложно сказать, сможет ли Серхио Рамос выйти на футбольное поле в этом поединке.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на десять очков.