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Чемпионат Франции. 1 лига

​У Дольберга выявили сахарный диабет

08 Ноября 2021 • 19:51 Комментировать

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг, которого многие любители футбола запомнили по ярким моментам на Евро-2020, поделился информацией о выявлении у него сахарного диабета первого типа. В «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» Дольберг выразил радость по поводу того, что ему удалось, наконец, выяснить причину недомогания. Футболист отметил, что при должном лечении заболевание не повлияет на его карьеру.

Каспер Дольберг в сезоне 2021/2022 провёл за «Ниццу» восемь матчей в чемпионате Франции. В них датский нападающий отметился тремя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Каспер Дольберг
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