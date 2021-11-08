​У Дольберга выявили сахарный диабет

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг, которого многие любители футбола запомнили по ярким моментам на Евро-2020, поделился информацией о выявлении у него сахарного диабета первого типа. В «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» Дольберг выразил радость по поводу того, что ему удалось, наконец, выяснить причину недомогания. Футболист отметил, что при должном лечении заболевание не повлияет на его карьеру.

Каспер Дольберг в сезоне 2021/2022 провёл за «Ниццу» восемь матчей в чемпионате Франции. В них датский нападающий отметился тремя результативными ударами.