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Чемпионат Франции. 1 лига

«Команда добивается результата»: Мбаппе ответил на критику в сторону «ПСЖ»

08 Ноября 2021 • 10:32 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на критику в адрес команды и главного тренера Маурисио Почеттино.

«Я уважительно отношусь к тому, что говорят другие люди. Многие считают, что мы плохо играем в этом сезоне. Возможно, команда показывает не самый лучший футбол, однако мы добиваемся результата.

Нужно ли Почеттино дать больше времени? Вопрос не ко мне. Есть люди, которые принимают такие решения», - приводит слова футболиста газета Marca.

После 13 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 34 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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