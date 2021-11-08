«Команда добивается результата»: Мбаппе ответил на критику в сторону «ПСЖ»

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на критику в адрес команды и главного тренера Маурисио Почеттино.

«Я уважительно отношусь к тому, что говорят другие люди. Многие считают, что мы плохо играем в этом сезоне. Возможно, команда показывает не самый лучший футбол, однако мы добиваемся результата.

Нужно ли Почеттино дать больше времени? Вопрос не ко мне. Есть люди, которые принимают такие решения», - приводит слова футболиста газета Marca.

После 13 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 34 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице.