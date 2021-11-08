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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» не хочет отпускать Месси в сборную Аргентины

08 Ноября 2021 • 09:24 Комментировать

В «ПСЖ» выразили позицию, что клуб не обязан отпускать в национальную команду Аргентины форварда Лионеля Месси и хавбека Леандро Паредеса. Парижане хотят, чтобы футболисты полностью завершили процесс восстановления после травм.

«Наш клуб считает, что мы не должны отпускать в сборные игроков, который пребывают в плохих кондициях или восстанавливаются после повреждений. В этом нет смысла. Думаю, ФИФА должна урегулировать этот вопрос», - передает слова спортивного директора «ПСЖ» GFFN.

Отметим, что Лионель залечивает травму колена, а Леандро только на днях возобновил тренировочный процесс после проблем с бедром.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леандро Паредес
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