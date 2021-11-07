«Монако» с Головиным не удалось забить «Реймсу», «Брест» и «Сент-Этьен» победили

«Монако» продолжает играть нестабильно в новом сезоне. Сегодня команда Александра Головина не смогла забить на выезде «Реймсу» - вторые подряд нули для «монегасков». Россиянин провел на поле час и отметился желтой карточкой.

В других матчах по три очка набрали «Брест» и «Сент-Этьен», а «Нант» со «Страсбургом» поделили очки (2:2).