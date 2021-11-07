Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» с Головиным не удалось забить «Реймсу», «Брест» и «Сент-Этьен» победили

07 Ноября 2021 • 19:18 Комментировать
Реймс
0:0
Монако
окончен

«Монако» продолжает играть нестабильно в новом сезоне. Сегодня команда Александра Головина не смогла забить на выезде «Реймсу» - вторые подряд нули для «монегасков». Россиянин провел на поле час и отметился желтой карточкой.

В других матчах по три очка набрали «Брест» и «Сент-Этьен», а «Нант» со «Страсбургом» поделили очки (2:2).

Протокол игры  
Реймс 0:0 Монако
Райкович Предраг Гравильон Эндрю Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Флипс Алексис   58' (Кафаро Матьё (   58') Кассама Морету   90' (Локо Банзузи (   90') Матусива Азор Донис Анастасиос   65' (Бериша Валон (   65') Экитик Юго   66' (Туре Эль Билал (   66') Мбюкю Натанаэль   46' (Ван Берген Митчелл (   46')
Запасные: Диуф Йеванн Сиссоко Самбу Кеббаль Илан Мбоу Мамаду
Нюбель Александр Агилар Рубен Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа   57' Якобс Исмаил   72' (Кайо Энрике (   72') Диоп Софьян Чуамени Орельен Фофана Юссуф Желсон Мартиньш   61' (Фолланд Кевин (   61') Головин Александр   25'   61' (Дьятта Крепен (   61') Бен-Йеддер Виссам   72' (Боаду Мирон (   72')
Запасные: Дисаси Аксель Манноне Вито Лукас Жан Сидибе Джибриль Лемаршаль Феликс
07 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры  
Лорьян 1:2 Брест
(1:0) Грбич Адриан 5'    
    58' Февр Ромен (1:1)
    80' Мунье Стив (1:2)
Нарди Поль Мендес Убулан Морель Жереми Петро Лео   82' (Уттара Данго (   82') Эрго Жером   28' Монкондю Томас   38' (Ле Бри Тео (   38' Сумано Самбу   82') Абергель Лоран Ле Гофф Венсан Ле Фе Энцо Моффи Теремас Грбич Адриан   69' (Силва Игор (   69'   76')
Запасные: Дрейер Маттье Муазан Баптист Фонтен Тома Лорик Самуэль Буасгар Кентен
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Дюверн Жан-Кевин Брассье Лилиан Уронен Йере   69' (Фоссурье Жюльен (   69') Февр Ромен Белькебла Арис Маньетти Уго   46' (Агум Люсьен (   46') Онора Франк   44'   65' (Дель Кастильо Ромен (   65') Ле Дуарон Жереми   64' (Кардона Ирвин (   64') Мунье Стив
Запасные: Ларсонне Готье Мбок Хианга Саид Рафики Баджи Юссуф Соу Ноэ
07 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Сент-Этьен 3:2 Клермон
    59' Байо Мохамед (0:1)
    64' Бертомье Жезон (0:2)
(1:2) Норден Арно 78'    
(2:2) Крассо Жан-Филипп 90'    
(3:2) Соу Саиду 90'    
Грин Этьен Камара Махди Соу Саиду Колодзейчак Тимоти Сильва Габриэль   39' (Трауко Мигель (   39'   72') Гурна-Дуат Люка   82' (Рамирес Игнасио (   82') Юссуф Зейду   66' (Норден Арно (   66') Муэффек Аймен   46' (Буанга Денис (   46') Будебуз Риад Амума Ромен   67' (Крассо Жан-Филипп (   67') Хазри Вахби
Запасные: Наде Микаэль Диуссе Ассан Масон Иван Баич Стефан
Десма Артур Зедатка Аким Унтонджи Седрик   55' (Биллонг Жан-Клод (   55'   68') Ожье Флоран Н'Симба Виталь Абдул-Самед Салис Иглесиас Хонатан Аллевина Джим   88' (Телль Жордан (   88') Бертомье Жезон   70' (Доссу Жодель (   70') Рашани Эльбасан   70' (Хауи Саиф-Эдин (   70') Байо Мохамед   87' (Амель Пьер-Ив (   87')
Запасные: Джоко Упарин Менди Ариал Сейду Алиду Бускетс Ориоль
07 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Протокол игры  
Нант 2:2 Страсбург
(1:0) Кулибали Калифа 20'    
    44' Диалло Хабиб (1:1)
(2:1) Коло-Муани Рандаль 48'    
    68' Томассон Адриен (2:2)
Лафон Альбан Аппиа Деннис Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя   5' Фабио да Сильва   66' (Траоре Шарль (   66'   85') Чиривелья Педро   78' (Жеббель Виллем (   78') Жиротто Андрей Коло-Муани Рандаль Блас Людовик Саймон Мозес Кулибали Калифа   66' (Сиприен Вилан (   66')
Запасные: Мерлин Квентин Петрич Денис Коко Маркус Де Са Роли Перейра Мутуссами Самуэль Эмон Рено
Селс Матц Гильберт Фредерик Перрен Люка Ньямси Жерзино Джику Александр Каси Антони   16' Сиссоко Ибраима   81' (Беллегард Жан-Рикнер (   81') Прчич Саньин Томассон Адриен   85' (Льенар Димитри (   85') Диалло Хабиб Ажорк Людовик   51'
Запасные: Сахи Дион Кавасима Эйдзи Уорис Маджид Ле Маршан Максим Кандил Нордин Диарра Хабиб
07 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Марсель 0:0 Метц
окончен Реймс 0:0 Монако
окончен Лорьян 1:2 Брест
окончен Сент-Этьен 3:2 Клермон
окончен Нант 2:2 Страсбург
окончен Ницца 0:1 Монпелье
07.11  22:45 Ренн ... Лион 3.1 3.5 2.32
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
21:01 · Франция. Лига 1
«Ницца» оступилась в матче с «Монпелье»
19:18 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным не удалось забить «Реймсу», «Брест» и «Сент-Этьен» победили
17:09 · Франция. Лига 1
«Марсель» в большинстве не смог забить аутсайдеру
16:30 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «Монако» - 0:0 (закончен)
12:10 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «Лион»: прогноз и ставка на матч Лиги 1 – 7 ноября 2021
11:16 · Франция. Лига 1
Агент Серхио Рамоса исключил расторжение контракта с «ПСЖ»
10:32 · Франция. Лига 1
Неймар достиг отметки в 400 голов за карьеру
00:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» разобрался с «Бордо» благодаря дублю Неймара
00:06 · Франция. Лига 1
Неймар прервал свою безрезультативную серию из шести матчей в Лиге 1
06 Ноября
22:32 · Франция. Лига 1
«Бордо» - «ПСЖ» - 2:3 (закончен)
21:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» не удержал победу в матче с «Анже»
15:20 · Франция. Лига 1
Месси пропустит очередной матч «ПСЖ»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
00:59 · Франция. Лига 1
Организаторы «Золотого мяча» опровергли информацию, что награда достанется Месси 3
00:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» достаточно быстро разгромил «Труа»
Все новости
Рекомендуем