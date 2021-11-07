«Монако» с Головиным не удалось забить «Реймсу», «Брест» и «Сент-Этьен» победили

«Монако» продолжает играть нестабильно в новом сезоне. Сегодня команда Александра Головина не смогла забить на выезде «Реймсу» - вторые подряд нули для «монегасков». Россиянин провел на поле час и отметился желтой карточкой.
В других матчах по три очка набрали «Брест» и «Сент-Этьен», а «Нант» со «Страсбургом» поделили очки (2:2).
Протокол игры
Райкович Предраг • Гравильон Эндрю • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Флипс Алексис 58' ( Кафаро Матьё ( 58') • Кассама Морету 90' ( Локо Банзузи ( 90') • Матусива Азор • Донис Анастасиос 65' ( Бериша Валон ( 65') • Экитик Юго 66' ( Туре Эль Билал ( 66') • Мбюкю Натанаэль 46' ( Ван Берген Митчелл ( 46')
Запасные: Диуф Йеванн • Сиссоко Самбу • Кеббаль Илан • Мбоу Мамаду
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • 57'Якобс Исмаил 72' ( Кайо Энрике ( 72') • Диоп Софьян • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф • Желсон Мартиньш 61' ( Фолланд Кевин ( 61') • Головин Александр 25' 61' ( Дьятта Крепен ( 61') • Бен-Йеддер Виссам 72' ( Боаду Мирон ( 72')
Запасные: Дисаси Аксель • Манноне Вито • Лукас Жан • Сидибе Джибриль • Лемаршаль Феликс
07 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|(1:0) Грбич Адриан 5'
|58' Февр Ромен (1:1)
|80' Мунье Стив (1:2)
Нарди Поль • Мендес Убулан • Морель Жереми • Петро Лео 82' ( Уттара Данго ( 82') • Эрго Жером • 28'Монкондю Томас 38' ( Ле Бри Тео ( 38' • Сумано Самбу 82') • Абергель Лоран • Ле Гофф Венсан • Ле Фе Энцо • Моффи Теремас • Грбич Адриан 69' ( Силва Игор ( 69' ) 76'
Запасные: Дрейер Маттье • Муазан Баптист • Фонтен Тома • Лорик Самуэль • Буасгар Кентен
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Дюверн Жан-Кевин • Брассье Лилиан • Уронен Йере 69' ( Фоссурье Жюльен ( 69') • Февр Ромен • Белькебла Арис • Маньетти Уго 46' ( Агум Люсьен ( 46') • Онора Франк 44' 65' ( Дель Кастильо Ромен ( 65') • Ле Дуарон Жереми 64' ( Кардона Ирвин ( 64') • Мунье Стив
Запасные: Ларсонне Готье • Мбок Хианга • Саид Рафики • Баджи Юссуф • Соу Ноэ
07 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|Сент-Этьен
|3:2
|Клермон
|59' Байо Мохамед (0:1)
|64' Бертомье Жезон (0:2)
|(1:2) Норден Арно 78'
|(2:2) Крассо Жан-Филипп 90'
|(3:2) Соу Саиду 90'
Грин Этьен • Камара Махди • Соу Саиду • Колодзейчак Тимоти • Сильва Габриэль 39' ( Трауко Мигель ( 39' ) • 72'Гурна-Дуат Люка 82' ( Рамирес Игнасио ( 82') • Юссуф Зейду 66' ( Норден Арно ( 66') • Муэффек Аймен 46' ( Буанга Денис ( 46') • Будебуз Риад • Амума Ромен 67' ( Крассо Жан-Филипп ( 67') • Хазри Вахби
Запасные: Наде Микаэль • Диуссе Ассан • Масон Иван • Баич Стефан
Десма Артур • Зедатка Аким • Унтонджи Седрик 55' ( Биллонг Жан-Клод ( 55' ) • 68'Ожье Флоран • Н'Симба Виталь • Абдул-Самед Салис • Иглесиас Хонатан • Аллевина Джим 88' ( Телль Жордан ( 88') • Бертомье Жезон 70' ( Доссу Жодель ( 70') • Рашани Эльбасан 70' ( Хауи Саиф-Эдин ( 70') • Байо Мохамед 87' ( Амель Пьер-Ив ( 87')
Запасные: Джоко Упарин • Менди Ариал • Сейду Алиду • Бускетс Ориоль
07 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Протокол игры
|(1:0) Кулибали Калифа 20'
|44' Диалло Хабиб (1:1)
|(2:1) Коло-Муани Рандаль 48'
|68' Томассон Адриен (2:2)
Лафон Альбан • Аппиа Деннис • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • 5'Фабио да Сильва 66' ( Траоре Шарль ( 66' ) • 85'Чиривелья Педро 78' ( Жеббель Виллем ( 78') • Жиротто Андрей • Коло-Муани Рандаль • Блас Людовик • Саймон Мозес • Кулибали Калифа 66' ( Сиприен Вилан ( 66')
Запасные: Мерлин Квентин • Петрич Денис • Коко Маркус • Де Са Роли Перейра • Мутуссами Самуэль • Эмон Рено
Селс Матц • Гильберт Фредерик • Перрен Люка • Ньямси Жерзино • Джику Александр • Каси Антони • 16'Сиссоко Ибраима 81' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 81') • Прчич Саньин • Томассон Адриен 85' ( Льенар Димитри ( 85') • Диалло Хабиб • Ажорк Людовик 51'
Запасные: Сахи Дион • Кавасима Эйдзи • Уорис Маджид • Ле Маршан Максим • Кандил Нордин • Диарра Хабиб
07 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).