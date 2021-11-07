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Чемпионат Франции. 1 лига

Агент Серхио Рамоса исключил расторжение контракта с «ПСЖ»

07 Ноября 2021 • 11:16 Комментировать

Испанский защитник Серхио Рамос, до сих не сыгравший ни одного матча за «ПСЖ», не думает об уходе из французского топ-клуба. Об этом в беседе с журналистами поведал его брат и агент Рене Рамос.

«Серхио не думает об уходе, его контракт с клубом не будет расторгнут. Я в этом полностью уверен. Когда он сможет играть? Пока точная дата неизвестна. Серхио выйдет на поле, когда наступит подходящее время», - передает слова агента Mundo Deportivo.

Рамос перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» на правах свободного агента прошлым летом. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. С тех пор испанец находится в лазарете, залечивая травму.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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