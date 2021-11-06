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Чемпионат Франции. 1 лига

Организаторы «Золотого мяча» опровергли информацию, что награда достанется Месси

06 Ноября 2021 • 00:59 Комментировать

Директор журнала France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос, который волнует многих. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси якобы стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

В прессе написали, что France Football, вручающий награду, уже предупредил аргентинского форварда о победе.

«Это неправда. Всякую ложь уже неоднократно писали на протяжении десяти последних дней. Это вранье. Обладателю награды мы ещё не звонили», — приводит слова Ферре ActuFoot.

В минувшем сезоне Месси в составе «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 30 голов. Также со сборной Аргентины нападающий выиграл Кубок Америки.

Обладатель награды станет известен 29 ноября. Приз будет вручен в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч
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